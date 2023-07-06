Стало известно состояние выпавшего из окна сына Ефремова

Состояние актера Николая Ефремова, сына артиста и телеведущего Михаила Ефремова, улучшилось. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.

По словам источника, врачи, в среду, 5 июля, поставили актеру штифты на таз и бедро, с тем, чтобы скорректировать ранее проведенные операции.

Напомним, что утром 30 июня Николай выпал из окна своей квартиры, находящейся на третьем этаже. После этого он был экстренно госпитализирован в одну из московских клиник.

Врачи ввели его в состояние искусственной комы, провели несколько операций. В себя он пришел 3 июля. В первый же день смог разговаривать и принимать пищу.

Николай Ефремов - сын актера Михаила Ефремова от актрисы Евгении Добровольской. В кино дебютировал в 2005 году, сыграв сына актера в фильме «Дунечка». В 2013 году окончил ГИТИС.