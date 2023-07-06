СК России призвали проверить слова турецкого студента, оскорбившего всех русских девушек

Глава «Гражданского комитета России» Артур Шлыков обратился в Следственный комитет с просьбой проверить турецкого студента, который хвастался количеством опороченных русских девушек. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Ранее 24-летний Ахмад, получающий высшее образование в одном из вузов Волгограда, публично заявил о том, что вступал в половую связь «с половиной девушек России», охарактеризовав россиянок в негативном ключе. При этом, по словам турка, у него на родине девушки не настолько доступные и более порядочные.

Глава «Гражданского комитета России» Артур Шлыков воспринял заявление иностранного студента как унижение достоинства по признакам пола и национальности.

Он обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с заявлением, в котором попросил провести проверку таких высказываний по статье 282 УК России (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и возбудить уголовное дело против гражданина Турции.