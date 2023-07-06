СК России призвали проверить слова турецкого студента, оскорбившего всех русских девушек
Глава «Гражданского комитета России» Артур Шлыков обратился в Следственный комитет с просьбой проверить турецкого студента, который хвастался количеством опороченных русских девушек. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Ранее 24-летний Ахмад, получающий высшее образование в одном из вузов Волгограда, публично заявил о том, что вступал в половую связь «с половиной девушек России», охарактеризовав россиянок в негативном ключе. При этом, по словам турка, у него на родине девушки не настолько доступные и более порядочные.
Глава «Гражданского комитета России» Артур Шлыков воспринял заявление иностранного студента как унижение достоинства по признакам пола и национальности.
Он обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с заявлением, в котором попросил провести проверку таких высказываний по статье 282 УК России (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и возбудить уголовное дело против гражданина Турции.
Ранее в МВД РФ предложили ввести единый срок краткосрочного пребывания иностранцев в России. Он будет ограничен 90 днями в пределах календарного года. При этом в ведомстве подчеркнули, что для иностранцев, которые приехали в Россию на долгий срок, такие как студенты, а также трудовые мигранты, порядок пребывания в РФ будет определяться в зависимости от оснований получения иностранцами такого права.