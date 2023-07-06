Терапевт объяснила, как избавиться от укачивания в транспорте

Снизить неприятные симптомы от укачивания в транспорте помогут леденцы, жвачка или кусочек лимона во рту. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт ЦКБ управления делами президента Екатерина Кабаненко.

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Эксперт пояснила, что, когда человек двигается, глаза и вестибулярный аппарат (который находится во внутреннем ухе) передают сигналы в мозг. У одних это происходит согласованно, и их не укачивает.

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У других вестибулярный аппарат дает сигнал мозгу о том, что происходит движение, а глаза при этом видят, что тело находится на месте, и не посылают импульс. Мозг получает разнонаправленные сигналы, начинается тошнота, головокружение - Екатерина Кабаненко, врач-терапевт ЦКБ управления делами президента.

Первая причина укачивания – чувствительная нервная система. Это врожденное состояние, которое больше характерно для женщин. Второй и более частый фактор – неподготовленный вестибулярный аппарат. Это состояние можно исправить с помощью одного упражнения.

Оно состоит из двух этапов: сначала нужно покружиться на месте. Затем идет тест на равновесие: надо закрыть глаза, поднять одну ногу и пальцем достать до кончика носа. Важно делать это регулярно - Екатерина Кабаненко, врач-терапевт ЦКБ управления делами президента.

При этом к укачиванию наиболее склонны жители мегаполиса.

"В больших городах люди много сидят, мало двигаются, подвергаются стрессу. Наша нервная система находится на пределе, и даже такое небольшое воздействие, как езда в транспорте, вызывает укачивание", – объяснила врач.

Чтобы нивелировать симптомы, важно не только тренировать вестибулярный аппарат, но и соблюдать определенные правила до поездки.

Не наедайтесь перед дорогой. За два часа можно перекусить кашей, салатом. Так нагрузка на ЖКТ будет меньше, а значит, не будет риска тошноты, рвоты - Екатерина Кабаненко, врач-терапевт ЦКБ управления делами президента.

В машине лучше сидеть на переднем сиденье, в автобусе – ближе к водителю, в самолете или на корабле – в носовой части (там меньше тряска).

"Не стоит читать или смотреть в экран гаджетов – это увеличивает нагрузку на глаза, вестибулярный аппарат и провоцирует укачивание. Находясь в транспорте, можно рассасывать леденец, жевать жвачку, есть небольшое количество кислых продуктов, например дольку лимона. Это усилит выработку слюны и уменьшит чувство тошноты", – рассказала терапевт в интервью программе "Доктор 24".

Кроме того, перед дорогой можно выпить лекарство с дименгидринатом. На сегодняшний день это наиболее эффективное средство от укачивания.