На юг запускают дополнительные поезда с дешевыми билетами
РЖД запускает на юг поезда с более дешевыми билетами. Об этом рассказал заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов.
«Готовясь к лету, мы привели в порядок и вывели на линии все действующие пассажирские вагоны, которые в принципе есть у холдинга», – отметил эксперт.
Дмитрий Пегов уточнил, что билеты в ряде поездов стоят дешевле. Дело в том, что в «стареньких» вагонах билеты продаются по другому тарифу, пишет РИА Новости.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Сети было опубликовано видео с переполненными пляжами в Анапе. Однако местные власти опровергли сообщения об ужасах на пляжах и их переполненности.