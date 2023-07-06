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На юг запускают дополнительные поезда с дешевыми билетами

РЖД запускает на юг поезда с более дешевыми билетами. Об этом рассказал заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов.

На юг запускают дополнительные поезда с дешевыми билетами
© РИА Новости

«Готовясь к лету, мы привели в порядок и вывели на линии все действующие пассажирские вагоны, которые в принципе есть у холдинга», – отметил эксперт.

Дмитрий Пегов уточнил, что билеты в ряде поездов стоят дешевле. Дело в том, что в «стареньких» вагонах билеты продаются по другому тарифу, пишет РИА Новости.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Сети было опубликовано видео с переполненными пляжами в Анапе. Однако местные власти опровергли сообщения об ужасах на пляжах и их переполненности.