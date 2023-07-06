На юг запускают дополнительные поезда с дешевыми билетами

РЖД запускает на юг поезда с более дешевыми билетами. Об этом рассказал заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов.

«Готовясь к лету, мы привели в порядок и вывели на линии все действующие пассажирские вагоны, которые в принципе есть у холдинга», – отметил эксперт.

Дмитрий Пегов уточнил, что билеты в ряде поездов стоят дешевле. Дело в том, что в «стареньких» вагонах билеты продаются по другому тарифу, пишет РИА Новости.