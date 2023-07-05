Покинувший Россию Данила Поперечный пожаловался на трудности за границей

Российский комик Данила Поперечный рассказал о трудностях проведения тура за границей
Российский стендап-комик Данила Поперечный рассказал о сложностях, с которыми он столкнулся во время проведения тура за границей. Об этом он рассказал на своём YouTube-канале.
«Я в жизни не сталкивался с тем уровнем (пофигизма), который был у нас в туре в американской части. Ты приезжаешь в Лос-Анджелес, а тебе говорят: "Да, у вас были в райдере вот это оборудование, но его, короче, нет". И ты такой: "А почему его нет?". Говорят: "Не нашли"», – рассказал Поперечный.
Комик также рассказал, что кроме этого к шоу не успели вовремя подготовить сцену, а на площадках в других городах США могли не предоставить оборудование и технический персонал. По словам Поперечного, именно в США он впервые поругался с организаторами прямо на сцене.
Ранее Поперечный пожаловался на цензуру в Ташкенте.