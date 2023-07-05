Покинувший Россию Данила Поперечный пожаловался на трудности за границей

«Я в жизни не сталкивался с тем уровнем (пофигизма), который был у нас в туре в американской части. Ты приезжаешь в Лос-Анджелес, а тебе говорят: "Да, у вас были в райдере вот это оборудование, но его, короче, нет". И ты такой: "А почему его нет?". Говорят: "Не нашли"», – рассказал Поперечный.