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Российский комик Данила Поперечный рассказал о трудностях проведения тура за границей

Российский стендап-комик Данила Поперечный рассказал о сложностях, с которыми он столкнулся во время проведения тура за границей. Об этом он рассказал на своём YouTube-канале.

Покинувший Россию Данила Поперечный пожаловался на трудности за границей
© CC BY-SA 4.0 / Okras /

«Я в жизни не сталкивался с тем уровнем (пофигизма), который был у нас в туре в американской части. Ты приезжаешь в Лос-Анджелес, а тебе говорят: "Да, у вас были в райдере вот это оборудование, но его, короче, нет". И ты такой: "А почему его нет?". Говорят: "Не нашли"», – рассказал Поперечный.

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Комик также рассказал, что кроме этого к шоу не успели вовремя подготовить сцену, а на площадках в других городах США могли не предоставить оборудование и технический персонал. По словам Поперечного, именно в США он впервые поругался с организаторами прямо на сцене.

Ранее Поперечный пожаловался на цензуру в Ташкенте.

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