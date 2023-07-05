"На мой взгляд, в школах уже давно надо было внедрять программу использования средств индивидуальной мобильности. Ее, например, можно было бы интегрировать как отдельный блок в уроки физкультуры. В настоящее время на них учат школьников кататься на лыжах, но почему-то не учат ездить на самокатах и других СИМ. Хотя, наверное, лыжи уже менее распространены, чем СИМ", — сказал эксперт.



"Любое ДТП зачастую происходит из-за того, что один из его участников поставил свои интересы выше, чем другой. Поэтому здесь важна культура и понимание принципов использования средств индивидуальной мобильности их пользователями. Если будет взаимное уважение, если будет понимание того, что во время движения не нужно подрезать, выскакивать из-за угла, мчаться на бешеной скорости в окружении людей, то проблема решится. Но одними контролирующими мерами ее не решить", — добавил Мельников.