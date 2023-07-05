«Проще сразу запретить»: эксперт об идее ограничить скорость электросамокатов в Москве
Руководитель экспертного центра "Движение без опасности" Вадим Мельников в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу об ограничении максимальной скорости электросамокатов в Москве.
Ранее сенатор, зампред совета по развитию цифровой экономики при СФ Артем Шейкин выступил с предложением ограничить до 10 км/час разрешенную скорость для электросамокатов на тротуарах в Москве. Об этом сообщало РИА Новости со ссылкой на письмо на имя столичного мэра Сергея Собянина. В письме парламентария подчеркивается, что использование электросамокатов на тротуарах представляет угрозу для пешеходов.
Понятно, что предложение об ограничении скорости электросамокатов на тротуарах в 10 км/ч было продиктовано желанием снизить число опасных ситуаций. Но тогда уже проще было бы сразу их запретить, потому что если вы поедете на самокате на скорости до 10 км/ч, то это по сути будет то же самое, что идти пешком. Соответственно, тут "убивается" вся идея средств индивидуальной мобильности (СИМ).Вадим МельниковРуководитель экспертного центра «Движение без опасности»
С каждым годом на улицах столицы и других крупных городов России пользователей электросамокатов становится все больше, отметил специалист.
"Но про проблемы с ними мы вспоминаем, когда говорим о локациях, где наблюдается высокая концентрация людей, где не очень широкие улицы и так далее. Однако если говорить о том, что предлагаемые меры могут распространить на всю страну, то нужно помнить, что существует множество городов, районов, улиц, где соответствующей проблемы нет", — подчеркнул эксперт.
Одной из возможных мер для снижения аварийности с электросамокатами Мельников назвал введение ограничений на число сдаваемых в аренду городом таких средств индивидуальной мобильности.
"Но, с другой стороны, у любого гражданина есть возможность купить электросамокат", — отметил специалист.
Обучение школьников езде на самокатах и других средствах индивидуальной мобильности в долгосрочной перспективе позволило бы снизить число ДТП, подчеркнул руководитель экспертного центра.
"На мой взгляд, в школах уже давно надо было внедрять программу использования средств индивидуальной мобильности. Ее, например, можно было бы интегрировать как отдельный блок в уроки физкультуры. В настоящее время на них учат школьников кататься на лыжах, но почему-то не учат ездить на самокатах и других СИМ. Хотя, наверное, лыжи уже менее распространены, чем СИМ", — сказал эксперт.
"Любое ДТП зачастую происходит из-за того, что один из его участников поставил свои интересы выше, чем другой. Поэтому здесь важна культура и понимание принципов использования средств индивидуальной мобильности их пользователями. Если будет взаимное уважение, если будет понимание того, что во время движения не нужно подрезать, выскакивать из-за угла, мчаться на бешеной скорости в окружении людей, то проблема решится. Но одними контролирующими мерами ее не решить", — добавил Мельников.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов допустил введение штрафов за езду на самокате одновременно двух человек, передавал ТАСС. По словам депутата, такую меру могут ввести в случае, если соответствующий запрет пропишут в правилах дорожного движения.