Врачи оценили состояние госпитализированного режиссера Митты

Режиссера Александра Митту перевели из реанимации в неврологическое отделение Боткинской больницы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники.

Состояние кинодеятеля улучшилось — врачи уже планируют скоро выписать режиссера домой. Медики поставили ему диагноз: транзиторную ишемическую атаку и синдром внутренней сонной артерии. Также психиатр обнаружил у Митте деменцию.

Напомним, что Митту госпитализировали 3 июня в Москве — во время завтрака у него онемела рука и пропала речь. У режиссера обнаружили кисты и признаки атеросклероза мозга, а также гидроцефалию.