Whoosh оснастит свои электросамокаты шлемами
Сервис кикшеринга Whoosh оснастит свои электросамокаты шлемами. Об этом сообщает пресс-служба организации на официальном сайте.
Электросамокаты с шлемами появятся в Москве, Санкт-Петербурге и Астане уже в текущем сезоне. В будущем Whoosh укомплектует свои самокаты средствами защиты и в других городах. В 2024 году ими оснастят 30% парка, а в 2025 году — до 80%.
К росту цены это не приведет, уверяют в компании. Сами шлемы будут универсальными для мужчин и женщин, с возможностью регулировки размера. В приложении Whoosh расскажет, как правильно ими пользоваться.
Как сообщает vc.ru, сейчас в компании прорабатывают вопрос защиты шлемов от кражи и вопросы гигиены при использовании.
Основатель и генеральный директор Whoosh Дмитрий Чуйко отметил, что правила дорожного движения не требуют обязательного использования шлема при езде на самокате, однако компания хочет повысить безопасность использования средств индивидуальной мобильности. Одновременно с этим организация продолжит работать над повышением сознательности своих клиентов.