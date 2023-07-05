Сервис кикшеринга Whoosh оснастит свои электросамокаты шлемами. Об этом сообщает пресс-служба организации на официальном сайте.

Электросамокаты с шлемами появятся в Москве, Санкт-Петербурге и Астане уже в текущем сезоне. В будущем Whoosh укомплектует свои самокаты средствами защиты и в других городах. В 2024 году ими оснастят 30% парка, а в 2025 году — до 80%.

К росту цены это не приведет, уверяют в компании. Сами шлемы будут универсальными для мужчин и женщин, с возможностью регулировки размера. В приложении Whoosh расскажет, как правильно ими пользоваться.

Как сообщает vc.ru, сейчас в компании прорабатывают вопрос защиты шлемов от кражи и вопросы гигиены при использовании.