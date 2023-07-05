Появились подробности о состоянии режиссера Глеба Панфилова

Российский режиссер Глеб Панфилов находится в больнице, его состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщил директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.

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— У Глеба Анатольевича удовлетворительное состояние. Он сейчас находится в больнице, в палате и проходит лечение, — сказал он.

По его словам, врачи надеются на скорое выздоровление режиссера, передает РИА Новости.

Народный артист РСФСР и режиссер попал в больницу с инсультом 12 мая. Сейчас прославленному режиссеру 89 лет. Под его руководством вышло множество фильмов, среди которых «Начало», «Иван Денисович», «Прошу слова».

Ряд СМИ сообщал, что у режиссера диагностировали инфаркт мозга с кровоизлиянием. Врачи отмечали осложнения в виде тромбоцитоза и пневмонии.

15 мая Варшавер рассказал, что Панфилов начал разговаривать и реагировать на окружение. Однако специалисты диагностировали у него развитие пневмонии.

1 июня Варшавер сообщил об улучшении самочувствия Панфилова. Режиссера готовили к переводу в обычную палату.