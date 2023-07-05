В музее-квартире Бродского открылась выставки "От руки"

Особенность менталитета русского человека - переписывать стихотворения от руки. Например, автор этих строк в свое время переписала книгу "Нерв" Владимира Высоцкого - от начала и до конца. Дома хранятся блокноты и тетради с переписанными стихами Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Саши Черного и да - Иосифа Бродского. Поэтому как только узнала, что в квартире-музее Бродского "Полторы комнаты" открылась выставка "От руки", поняла, что должна на ней побывать.

Выставка короткая - всего месяц. Но она, как принято сейчас говорить, - интерактивная. Идеальный маршрут такой - посмотреть квартиру-музей Бродского - мемориальная-коммунальная, в одной из комнат которой с 1955 по 1972 год жила семья Бродских. Поэт въехал туда подростком - ему было 15 лет, и потом он говорил про свою жизнь в квартире так: "Лучшие десять метров своей жизни".

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В 1972 году Бродский уехал из СССР, а его родители остались жить в этой комнате. Они оба прожили там до самой смерти: Мария Моисеевна умерла в 1983-м, Александр Иванович - год спустя. В 1999 году пространство выкупил Фонд создания музея Иосифа Бродского, основанный Михаилом Мильчиком и Яковом Гординым.

А в наше время на этом балконе фотографируются посетители музея. Фото: М. Гельман

После осмотра квартиры хорошо бы спуститься вниз, зайти в кафе при ней - почитать книгу, выпить вкусный кофе. Можно купить книги поэта, в том числе и те, где описаны "полторы комнаты", а вместе с ними и остроумно сделанный мерч. Например, я прикупила футболку со словами "Тут вам не музэй". Автору этой крылатой фразы - соседке Бродского Нине Васильевне - за 80, и она до сих пор живет в своей части квартиры - она заботливо огорожена от посетителей.

Затем нужно обойти здание с другой стороны. "Квартира N 34", где расположена выставка "От руки", выкуплена совсем недавно. Она находится в мемориальной парадной на улице Пестеля и является проекцией коммунальной квартиры N 28, где жила семья поэта.

Нужно внимательно посмотреть экспозицию, на которой представлены рукописные списки советского времени, обратив особое внимание на тетрадь - черновики стихотворений Иосифа Бродского. Затем выйти на балкон, полюбоваться Питером и - самое главное - выбрать из книги стихотворение, сесть за стол и переписать его от руки. После этого прикрепить булавкой к ковру на стене. Ковров - много. И... пойти читать, что переписали другие. После этого можно еще раз в кафе, как правило, уже с новыми знакомыми. Кстати, это кафе-бар называется "Конец прекрасной эпохи". И в нем можно продегустировать любимые напитки и настойки поэта и посмотреть фильм, в котором друзья, в том числе Михаил Барышников, читают свои любимые стихи Бродского.

Но вернемся в "квартиру N 34", которая, если уж вести речь о выставке "От руки", заслуживает особого рассказа. Она представляет собой пространство, которое расположено буквально над "полутора комнатами", где жила семья Бродских, на пятом этаже. До революции номер квартиры был 20, и с 1889 по 1892 год ее снимали Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус. Они переехали туда сразу после женитьбы, и квартира стала их первым пристанищем в доме Мурузи. Впоследствии им так понравился этот доходный дом, что они внутри него сменили четыре квартиры и прожили в общей сложности 23 года. В своих квартирах супруги устраивали знаменитый салон Мережковских - литературные собрания в Петербурге в конце XIX - начале XX века, гостями которого в разное время были Антон Чехов, Александр Блок, Андрей Белый и многие другие.

Вот так сейчас выглядят те самые "полторы комнаты", где жила семья Бродских с 1955 по 1972 год. Фото: Анна Маленкова

Сейчас "квартира N 34" - это 170 метров пространства, спроектированного художником и архитектором Александром Бродским. В этой квартире старые грузинские ковры соседствуют с действующим камином и уникальной подборкой книг, а из эркера и двух балконов открывается вид на Спасо-Преображенскую площадь и перспективу улицы Пестеля - именно на всю эту красоту и предлагалось посмотреть в описанном выше маршруте.

Какие еще выставки проходят в Санкт-Петербурге

В новой Галерее Башмакова - выставка графических работ Сальвадора Дали "Десять рецептов бессмертия". Демонстрируется крупнейшая в России коллекция оригинальных произведений Дали и других художников Парижской школы. На выставке можно услышать голос самого художника.

В культурном центре "Севкабель Порт" работает первая в России масштабная выставка, посвященная искусству японских графических рассказов (манга). На площади 2500 кв. метров представлены никогда прежде не выставлявшиеся эскизы, наброски и рукописи, а также первые тиражи важнейших для истории манги произведений.

В Русском музее - до середины августа - выставка "Вдохновленные классикой. Неоклассицизм в России". Неоклассицизм - крупнейшее в начале XX века направление наряду с авангардом. Собрали живопись, графику и скульптуру Валентина Серова, Льва Бакста, Константина Сомова, Бориса Кустодиева, Зинаиды Серебряковой, Кузьмы Петрова-Водкина и других.

Кстати

Лично я решила переписать стихотворение из цикла "Мексиканский романсеро" - открыла наугад книгу Иосифа Бродского и попала именно на него:

Сад громоздит листву

и не выдает нас зною.

(Я не знал, что существую,

пока ты была со мною.)

Площадь. Фонтан с рябою

нимфою. Скаты кровель.

(Покуда я был с тобою,

я видел все вещи в профиль.)

Райские кущи с адом

голосов за спиною.

(Кто был все время рядом,

пока ты была со мною?)

Ночь с багровой луною,

как сургуч на конверте.

(Пока ты была со мною,