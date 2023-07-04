Пригожину вернули найденные при обысках в Петербурге 10 миллиардов рублей

Главе частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», бизнесмену Евгению Пригожину вернули 10 миллиардов рублей, которые были найдены 24 июня при обысках в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах.

Кроме того, по информации издания, была возвращена техника в офис медиагруппы «Патриот». Изъятое во время следственных мероприятий имущество поступило и в «Вагнер Центр».

По информации «Фонтанки», Пригожину 2 июля Москве.

Деньги вместо Пригожина приехал забирать его водитель с доверенностью, указывает петербургское издание.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге в микроавтобусе на парковке отеля «Трезини», владельцем которого называют Пригожина, нашли тайник с пакетами и коробки с деньгами.

По сведениям РЕН ТВ, в транспортном средстве лежали коробки из-под обуви, сумки и пакеты, в которых находилась иностранная валюта

По информации портала 47news, 28 июня еще один микроавтобус, связанный со структурами Пригожина, был замечен на втором ярусе подземного паркинга отеля River Palace на Васильевском острове в Петербурге. Внутри находилось 80 картонных коробок. При подсчете выяснилось, что в каждой коробке хранилось 75 миллионов рублей, в одной пачке из пятитысячных купюр умещалось полмиллиона.