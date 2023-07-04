Сын режиссера Митты рассказал о состоянии отца

"Его обследуют, с ним все нормально. У него нет никаких очередных нарушений", - сказал собеседник агентства, таким образом опровергнув сообщения СМИ о том, что режиссер попал в реанимацию. "Ничего нет, все сделали, посмотрели. КТ и так далее - все нормально. Он в Боткинской", - заключил Евгений Митта.

Александр Наумович Митта (фамилия при рождении - Рабинович) родился 28 марта 1933 года в Москве. В 1960 году получил диплом режиссерского факультета Всесоюзного государственного института кинематографии (ныне Всероссийский государственный университет кинематографии им. С. А. Герасимова). Режиссерским дебютом Александра Митты стала экранизация пьесы Александра Хмелика "Друг мой, Колька!" (1961). В дальнейшем он снял фильмы "Звонят, откройте дверь" (1965; в 1966 году картина получила приз международного фестиваля детских кинокартин в Венеции), "Гори, гори, моя звезда" (1969), "Точка, точка, запятая" по повести Михаила Львовского (1972), "Москва, любовь моя" (1974), "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" (1976), "Экипаж" (1979), "Сказка странствий" (1982), "Шагал - Малевич" (2013), а также сериал "Граница. Таежный роман" (2000; в 2001 году - премия ТЭФИ в номинациях "За лучший сценарий", "За лучшую режиссуру", "За лучший телевизионный художественный/игровой сериал").