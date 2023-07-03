СМИ: упавший из окна актер Николай Ефремов пришел в сознание

Актер Николай Ефремов, сын артиста и телеведущего Михаила Ефремова, пришел в сознание после нескольких дней на ИВЛ. Об этом пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на источник.

По данным канала, Николай разговаривает, принимает пищу, постепенно восстанавливается после падения с третьего этажа.

Источник отметил, что состояние актера улучшилось.

Напомним, что Ефремов поступил в реанимацию одной из московских клиник в ночь на 30 июня. Медики диагностировали у него переломы бедра и костей таза, разрыв правой верхней ягодичной артерии и сильное кровотечение.

Врачи провели ему несколько операций и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Утром в понедельник, 3 июля, на фоне заметных улучшений, Ефремова сняли с аппарата. Вместе с тем, он по-прежнему находится в реанимации.