СМИ: упавший из окна актер Николай Ефремов пришел в сознание
Актер Николай Ефремов, сын артиста и телеведущего Михаила Ефремова, пришел в сознание после нескольких дней на ИВЛ. Об этом пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на источник.
По данным канала, Николай разговаривает, принимает пищу, постепенно восстанавливается после падения с третьего этажа.
Источник отметил, что состояние актера улучшилось.
Напомним, что Ефремов поступил в реанимацию одной из московских клиник в ночь на 30 июня. Медики диагностировали у него переломы бедра и костей таза, разрыв правой верхней ягодичной артерии и сильное кровотечение.
Врачи провели ему несколько операций и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Утром в понедельник, 3 июля, на фоне заметных улучшений, Ефремова сняли с аппарата. Вместе с тем, он по-прежнему находится в реанимации.
Николай Ефремов - сын актера Михаила Ефремова от актрисы Евгении Добровольской. Окончил ГИТИС в 2013 году. В его активе - участие в проектах «Духless», «Индиго» и «Белая гвардия».