В Москве задержали проректора РАНХиГС Максима Назарова по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным издания, Назарова задержали 27 июня и предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Проректора подозревают в фиктивном трудоустройстве сотрудников Минобрнауки в РАНХиГС.