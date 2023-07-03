Проректора РАНХиГС Назарова задержали в Москве
В Москве задержали проректора РАНХиГС Максима Назарова по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По данным издания, Назарова задержали 27 июня и предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Проректора подозревают в фиктивном трудоустройстве сотрудников Минобрнауки в РАНХиГС.
Позже, 29 июня, Тверской суд Москвы избрал Назарову меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, ему нельзя пользоваться интернетом, мобильной связью, общаться с сотрудниками РАНХиГС и Минобрнауки. Дело находится на контроле у ГСУ ГУ МВД по Москве.
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