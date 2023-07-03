РАНХиГС признали потерпевшей стороной в деле о фиктивном трудоустройстве

"В отношении проректора М. Н. Назарова ведутся следственные действия по эпизоду 2018 года, связанному с фиктивным устройством в академию сотрудников Минобрнауки. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. РАНХиГС по данному делу признана потерпевшей стороной и оказывает посильную помощь правоохранительным органам", - говорится в сообщении.