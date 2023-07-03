Сын Александра Митты опроверг сведения о парализации отца

Сын режиссера Александра Митты опроверг появившиеся сведения о том, что его отца парализовало. Евгений Митта сообщил, что с постановщиком все хорошо. Об этом пишет ТАСС.

«Все нормально. Начинается опять. Откуда эта информация проскакивает, непонятно просто. Все хорошо, ерунда все», - заявил сын режиссера.

По словам Евгения, его отец в настоящее время находится дома.

В то же время телеканал «360tv» сообщает, что Митта почувствовал себя плохо, но все обошлось. По словам помощницы постановщика, в феврале у него был инсульт, а что сейчас произошло — пока непонятно.

«Ему было плохо. Сейчас скорая здесь — его хотят забрать, чтобы осмотреть. Было плохо, но сейчас, вроде, все отошло», - рассказала она.