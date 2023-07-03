90-летнего режиссера Митту частично парализовало

Российскому режиссера Александру Митте потребовалась помощь врачей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник.

По данным источника издания, 90-летнего кинематографиста частично парализовало.

Утверждается, что 3 июля Митта почувствовал себя плохо. Сын режиссера вызвал скорую помощь. В марте 2023 года Митта перенес коронавирусную инфекцию. Сейчас состояние режиссера оценивают врачи.

Александр Митта родился в 1933 году в Москве, спустя 27 лет он получил диплом Всесоюзного государственного института кинематографии. Его творческим дебютом стала экранизация пьесы Александра Хмелика «Друг мой, Колька!».

Митта — автор фильмов «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Сказка странствий», «Экипаж». Весной в Москве прошла ретроспектива фильмов Митты, приуроченная к его 90-летию.