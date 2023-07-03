Минцифры России опубликовало доклад о книжном рынке за 2022 год

Департамент государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России подготовил ежегодный отраслевой доклад о состоянии, тенденциях и перспективах развития российского книжного рынка по итогам 2022 года. Информацию об этом и ссылку на сам доклад разместила "Книжная индустрия".

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В докладе анализируются основные показатели развития отечественного книгоиздания, дается характеристика современного состояния книжной торговли. Особое внимание уделено государственной поддержке литературного процесса и книжной индустрии в Российской Федерации.

По словам директора Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Владимира Григорьева, "2022 год был весьма непростым, но главное - нам удалось сохранить стабильность издательской индустрии".

Согласно докладу, общий объем книжного рынка России достиг отметки 101,6 млрд руб. (+7,1% к 2021 г.), из которых оборот по печатной книге составил 90,7 млрд руб. (+7,5% к 2021 г.). При этом в денежном выражении продажи печатной книжной продукции в 2022 году по отношению к 2021 году выросли на 10%, в экземплярном - сократились на 9%. Общий объем рынка электронных и аудиокниг составил 10,9 млрд руб. (+4,2% к 2021 г.). Это почти 11% от общего объема книжного рынка в России.