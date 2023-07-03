Сына российского актера Михаила Ефремова Николая, выпавшего из окна своей квартиры, сняли с аппарата искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Николай Ефремов 30 июня выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. 31-летнего актера доставили в реанимацию с тяжелой сочетанной травмой. Из-за полученных повреждений, которые оценивались как крайне тяжелые, у Николая Ефремова открылось сильное кровотечение, ему провели операцию и подключили к аппарату ИВЛ.

Сейчас Николай Ефремов по-прежнему в реанимации, но ему снизили дозу вазопрессерной поддержки — группы суживающих сосуды препаратов, которые используют для защиты от анафилактического шока, отмечает Telegram-канал Mash.

Состояние актера улучшилось, врачи приняли решение снять его с аппарата искусственной вентиляции легких.