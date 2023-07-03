Названы неожиданные последствия наводнения в Херсонской области

Наводнение в Херсонской области может привести к повышению продуктивности фитопланктона и увеличению уловов рыбы в западной части Черного моря. Неожиданные последствия этого события назвал доцент кафедры физической географии мира и геоэкологии МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Медведков, его слова передает РИА Новости.

Эксперт отметил, что для того, чтобы точно оценить последствия ситуации с наводнением в Херсонской области, ее необходимо изучить комплексно.

«В качестве одного из парадоксальных, но возможных последствий можно отметить и рост биологической продуктивности водных экосистем», — заявил он.

Эколог также привел в пример крупные наводнения в Китае на реке Янцзы, произошедшие в 1998 и 2010 годах, одним из последствий которых стало увеличение промысловых уловов рыбы в Восточно-Китайском море. Медведков предположил, что после наводнения в Херсонской области в западной части Черного моря может произойти аналогичная ситуация. При этом он подчеркнул, что качество такой рыбы остается под вопросом.

Масштабное наводнение в Херсонской области началось из-за частичного разрушения Каховской ГЭС в результате обстрела ВСУ в ночь на 6 июня. Под водой оказался ряд населенных пунктов в регионе.