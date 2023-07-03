Артемий Лебедев назвал «любопытное» отличие русских от американцев

«Это, кстати, наша любопытная особенность менталитета: нам кажется, что спецслужбы — это что-то ужасное. Американцы, например, не считают, что спецслужбы — это что-то ужасное и никогда не увольняли никаких чиновников, которые со спецслужбами работали. А у нас надо считать, что это очень плохо и очень предосудительно», — сказал блогер и отметил, что Польша такими мерами в отношении чиновников демонстрирует «пример идиотизма».