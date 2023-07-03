Блогеров предложили штрафовать на 3 млн рублей

Ассоциация развития бизнес-патриотизма «АВАНТИ» выступила с инициативой, предлагающей штрафовать российских блогеров на сумму до 3 млн руб. за размещение рекламы товаров и услуг из недружественных стран. Соответствующие обращения ассоциации направлены на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина, спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина, главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, передает РИА Новости.

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В обращении содержится просьба к чиновникам «оценить целесообразность введения запрета блогерам на рекламу товаров и услуг из недружественных стран в социальных сетях, видеохостингах и мессенджерах». Помимо штрафа, инициативой также предлагается вносить блогеров в реестр иноагентов за систематическое нарушение запрета.

В «АВАНТИ» подчеркнули, что в актуальных геополитических условиях одной из главных задач России является сохранение экономической независимости, однако сделать это без развития собственного конкурентного производства невозможно.

В конце июня стало известно, что блогеру Илье Варламову (признан в РФ иностранным агентом) грозит штраф от 30 до 50 тыс. руб. за нарушение правил деятельности иноагента.

До этого первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Артем Ткачев сообщал, что в России могут ввести штрафы для тех, кто платит за треш-стримы — прямые трансляции в интернете, где блогеры в реальном времени издеваются над людьми или животными.