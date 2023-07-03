Длительность рабочей недели у россиян выросла до рекордных 38 часов 30 минут

Длительность трудовой недели у россиян в первом квартале этого года составила рекордные с 2010-го 38 часов 30 минут. Об этом в понедельник сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, проведенное на основе данных Росстата.

По данным Росстата, который ведет такую квартальную статистику с 2010 года, в январе - марте 2023-го большинство россиян (89,8%) работали от 31 до 40 часов в неделю, переработки (более 40 часов) фиксировали 4,3% населения, а меньше 31 часа в неделю работали 3,9% россиян.

В исследовании отмечается, что в 2022 году россияне в среднем работали около 38 часов 14 минут в неделю, а в 2021-м - чуть менее 38 часов. "Меньше всего работники трудились в разгар пандемии, во втором квартале 2020 года, - 31 час 37 минут, после чего средняя продолжительность трудовой недели начала восстанавливаться", - приводит издание слова аналитиков.

"Примечательно, что общее увеличение рабочих часов произошло преимущественно за счет повышения экономической вовлеченности женщин. В первом квартале 2023 года мужчины традиционно работали больше женщин - 39 часов 21 минуту в неделю против 37 часов 36 минут <...>. Однако если по сравнению с первым кварталом 2022 года продолжительность рабочей недели у мужчин практически не изменилась, увеличившись лишь на 4 минуты, то у женщин она выросла на существенные 27 минут", - приводит издание слова члена совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян.