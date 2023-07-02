В Москве открылась музыкальная квартира, где работал Жванецкий

30 июня состоялось торжественное открытие новой концертной площадки Москонцерта - Музыкальной квартиры на Тверской, где на протяжении многих лет работал Михаил Михайлович Жванецкий. В рамках открытия прошел вечер, посвященный памяти писателя-сатирика "Там, где Жванецкий…".

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Жена писателя Наталья Жванецкая и пианистка Басиния Шульман стали инициаторами создания этого пространства - само открытие музея для широкой публики запланировано на ноябрь 2023 года. 6 ноября исполнится три года с момента ухода Михаила Жванецкого. А 6 июля - 40 дней как не стало его ближайшего друга, литературного секретаря Олега Сташкевича. В состав экспозиции в Музыкальной квартире входят личные вещи писателя, редкие фотографии, ценные артефакты и, конечно же, - легендарные кепка и портфель.

Автор этих строк не раз бывала в этом пространстве. Квартира была местом притяжения, нестандартным офисом для Михаила Жванецкого, Романа Карцева и Виктора Ильченко. В 1988 году был создан Театр миниатюр. Сюда пришла на работу Клара Борисовна Новикова. Здесь было все - встречи, вечеринки, празднования, первые читки произведений, концерты для своих....

В вечере "Там, где Жванецкий…" приняли участие Наталья Жванецкая, художественный руководитель ГБУК города Москвы "Москонцерт" Басиния Шульман, народная артистка Клара Новикова, журналист, писатель, актер Юрий Рост, телеведущая Кира Прошутинская, журналист Виктор Лошак и другие. Рост рассказал, что у него собран фотоархив, посвященный Жванецкому, Лошак поделился воспоминаниями - чем для него был Жванецкий в Одессе, а потом в Москве. Кира Прошутинская приоткрыла кухню программы "Дежурный по стране", делясь неизвестными ранее подробностями ее создания. Программу они вместе с Михаилом Михайловичем делали 17 лет...