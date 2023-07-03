Психолог назвала главную причину мужских измен

Инфантильность, которую представители мужского пола называют «полигамность», является частой причиной мужских измен. Об этом сообщила семейный и провокативный психолог Елена Гусева. По ее словам, психологически зрелому мужчине достаточно одной женщины.

«Миф про полигамность очень удобен для инфантильных личностей, которые оправдывают этим свои измены. Психологически зрелому мужчине всегда достаточно одной женщины», — заявила Гусева в беседе с «Газетой.ru». Она отметила, что полигамность не является оправданием для измен.

По словам психолога, мужчины могут изменить также, если у партнерши нет развития. Она посоветовала девушкам всегда прокачивать себя личностно и профессионально, чтобы не надоесть возлюбленному.

Третьей причиной Гусева назвала отказ женщины в разнообразии половой жизни или вовсе отсутствие инициативы в сексуальном плане. «Мужчина достаточно ленив, чтобы пойти налево. Двойная жизнь — это постоянное напряжение, она требует больших энергозатрат», — подчеркнула психолог. Она отметила, что мужчина не будет искать секс на стороне, если его все будет устраивать в своей партнерше.

Психолог подчеркнула, что женщине не стоит занимать роль заботливой мамы в отношениях. Мужчина не расстанется с такой партнершей, потому что ему будет удобно с ней. По мнению Гусевой, в отношениях партнеры должны быть на равных, так как сильная забота над мужчиной не приведет ни к чему хорошему.

Обесценивание своего мужчины является пятой причиной измен партнера. «Делая все это, женщина, сама того не осознавая, психологически кастрирует мужа», — заявила психолог. Она отметила, что мужчина в этом случае сможет найти себе партнершу на стороне, которая будет им восхищаться и уважать.