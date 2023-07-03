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Психолог Гусева: инфантильность является главной причиной мужских измен

Инфантильность, которую представители мужского пола называют «полигамность», является частой причиной мужских измен. Об этом сообщила семейный и провокативный психолог Елена Гусева. По ее словам, психологически зрелому мужчине достаточно одной женщины.

Психолог назвала главную причину мужских измен
© ТАСС

«Миф про полигамность очень удобен для инфантильных личностей, которые оправдывают этим свои измены. Психологически зрелому мужчине всегда достаточно одной женщины», — заявила Гусева в беседе с «Газетой.ru». Она отметила, что полигамность не является оправданием для измен.

По словам психолога, мужчины могут изменить также, если у партнерши нет развития. Она посоветовала девушкам всегда прокачивать себя личностно и профессионально, чтобы не надоесть возлюбленному.

Третьей причиной Гусева назвала отказ женщины в разнообразии половой жизни или вовсе отсутствие инициативы в сексуальном плане. «Мужчина достаточно ленив, чтобы пойти налево. Двойная жизнь — это постоянное напряжение, она требует больших энергозатрат», — подчеркнула психолог. Она отметила, что мужчина не будет искать секс на стороне, если его все будет устраивать в своей партнерше.

Психолог подчеркнула, что женщине не стоит занимать роль заботливой мамы в отношениях. Мужчина не расстанется с такой партнершей, потому что ему будет удобно с ней. По мнению Гусевой, в отношениях партнеры должны быть на равных, так как сильная забота над мужчиной не приведет ни к чему хорошему.

Обесценивание своего мужчины является пятой причиной измен партнера. «Делая все это, женщина, сама того не осознавая, психологически кастрирует мужа», — заявила психолог. Она отметила, что мужчина в этом случае сможет найти себе партнершу на стороне, которая будет им восхищаться и уважать.

Ранее психолог, сексолог Татьяна Короткова заявила, что партнер может завести себе любовницу, чтобы испытать новые ощущения в сексе и получить внимание. Психолог Джошуа Граббс сообщил, что некоторые люди оправдывают измены своей сексуальной зависимостью.

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