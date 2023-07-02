Писательница рассказала о трудном детстве впавшего в кому Николая Ефремова

«Думаю, что у Коленьки было нелегкое детство, — сказала Бронзова. — Нестабильное. Вначале полная семья, потом родители развелись. Бывает, что у горьких пьяниц рождаются нормальные дети, которые на дух не переносят алкоголь. При внешнем благополучии, мне кажется, у Коли было трудное детство. Не думаю, что в сложном подростковом возрасте родители уделяли ему много внимания».