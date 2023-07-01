Стало известно о возможном визите Папы Римского в Москву и Киев

Папа Римский Франциск намеревается в дальнейшем посетить Москву и Киев с тем, чтобы восстановить мир, рассказал вспомогательный епископ католической архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин. Он добавил, что в настоящее время поездка не представляется возможной в силу ряда обстоятельств, пишет РИА «Новости».

Дубинин отметил, что происхождение слова «понтифик» связано с возведением мостов.

Он добавил, что Франциск на фоне этого заявлял о готовности поехать и в Москву, и в Киев ради завершения конфликта. Вместе с тем, сейчас поездка невозможна.

Епископ напомнил, что на днях в России побывал кардинал Маттео Дзуппи. В ходе поездки, пояснил Дубинин, священнослужитель встретился с рядом высокопоставленных официальных лиц, а также с католическим духовенством.