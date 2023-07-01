Актер из сериала «Через прицел» Дмитрий Кондрашов умер в 25 лет

Талантливый российский актер кино и ТВ Дмитрий Кондрашов скончался на 26-м году жизни. Об этом пишет «Российская газета».

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Причина смерти и дата похорон пока неизвестны.

«Дорогой Дима! Я тебя не забуду, навсегда в моем сердце, мне трудно подобрать слова... правда... ты сверху всё знаешь и видишь, ты будешь для меня звездой в небе, второго такого как ты больше нет и не будет», - рассказала киноагент актера Мария Усенко.

Дмитрий Андреевич Кондрашов родился 26 мая 1998 года. В 2020 году окончил Московский государственный институт культуры, мастерская Д.Н. Поповой и С.В. Ланбамина.

Во время учебы в марте 2019 года Дмитрий Кондрашов стал обладателем Главного приза и звания «Мистер РФ МГИК 2019».

Играл в Молодежном экспериментальном театре. Вместе с коллегами стал лауреатом Гран-при на Международном конкурсе в Турлатово.

С 2018 года начал сниматься в кино. Среди его работ - роль в военной драме 2022 года «Через прицел» о противостоянии советских и немецких снайперов в годы Великой Отечественной войны.

Поклонники актера почтили его память на портале Кино-театр.ру. Они отметили, что «мальчик совсем не пожил даже» и выразили соболезнования родным и близким Дмитрия.

«А парень красавец был. Царствие небесное!», - заметили комментаторы.