Умер советский и российский актер Виктор Зорькин
Скончался Виктор Зорькин, советский и российский актер, режиссер и сценарист.
О смерти заслуженного артиста России сообщили только что в пресс-службе Курского драматического театра. Причиной названа продолжительная болезнь.
"После длительной болезни скончался Виктор Александрович Зорькин. Это огромная потеря для нашего театра и для всей Курской области. Он был талантливым актером и невероятно добрым и жизнерадостным человеком. Вечная память", - сказано в некрологе.
Виктор Зорькин родился 8 марта 1951 года. В 1975-м закончил Воронежский институт искусств. В Курском драматическом театре имени Пушкина служил с 1979 года. О болезни актера стало известно год назад.