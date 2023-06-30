Под Геленджиком планируют создать парк имени Федора Конюхова

"Мне очень приятно, что сегодня мы стали больше задумываться о сохранении природы через ответственное обращение с отходами. Мы изобрели пластик и другие синтетические материалы, но не придумали, как их утилизировать, и это задача, которую предстоит решить экологам и ученым ради будущего нашей планеты. Мы должны, засучив рукава, браться за рекультивацию полигонов, превращать в парки и цветущие сады места бывших свалок, сажать деревья, вешать скворечники. Вместе с моими партнерами из РЭО я планирую украсить будущий парк собственными скульптурными произведениями и радуюсь, что он будет носить мое имя, напоминая потомкам о важности бережного отношения к нашей земле", - поделился Конюхов.