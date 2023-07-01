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Из Россию на Кубу вылетел первый рейс после возобновления регулярных полётов

Из московского аэропорта Шереметьево в Варадеро вылетел первый рейс после возобновления регулярных полётов между Россией и Кубой.

Россия и Куба возобновили регулярное авиасообщение
© РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

Рейс выполняется авиакомпанией «Россия» на самолёте Boeing-777 на 457 пассажиров.

Время полёта между Москвой и Варадеро составляет около 13 часов.

Ранее в МИД России сообщили, что с 1 июля возобновится регулярное прямое авиасообщение с Кубой.

Также поступала информация, что авиакомпания Red Wings запускает прямые рейсы из Москвы в Кутаиси с 10 июля.

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