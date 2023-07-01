Россия и Куба возобновили регулярное авиасообщение

Из московского аэропорта Шереметьево в Варадеро вылетел первый рейс после возобновления регулярных полётов между Россией и Кубой.

Об этом сообщает ТАСС.

Рейс выполняется авиакомпанией «Россия» на самолёте Boeing-777 на 457 пассажиров.

Время полёта между Москвой и Варадеро составляет около 13 часов.