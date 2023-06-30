СМИ: Потребность россиян в подработке выросла до максимума за восемь лет
Индекс востребованности подработки у россиян увеличился до максимума впервые с 2015 года. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на имеющиеся в распоряжении результаты опроса сервиса по поиску работы HeadHunter.
Индекс составил –0,18 (шкала варьируется от –1 до +1, где «–1» говорит о негативных настроениях работников, а «+1» — об их стабильном самоощущении). Во втором квартале этого года показатель успеха трудоустройства граждан упал на два процента и составил 0,11. При этом готовность снизить зарплатные амбиции вырос на 0,06 пункта – до 0,05.
По словам доцента РЭУ имени Плеханова, экономиста Татьяны Захаровой, причиной таких показателей является дисбаланс на рынке труда. Так, снизилось количество предложений для «белых воротничков», а также и зарплаты для них, передают «Ведомости».
Согласно опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 73 процента менеджеров по персоналу в столице считают, что привлекательность и внешность могут помочь при трудоустройстве и построении карьеры. При этом 45 процентов респондентов исключают влияние внешности на профессиональный рост.