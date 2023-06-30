СМИ: Потребность россиян в подработке выросла до максимума за восемь лет

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Индекс востребованности подработки у россиян увеличился до максимума впервые с 2015 года. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на имеющиеся в распоряжении результаты опроса сервиса по поиску работы HeadHunter.

Индекс составил –0,18 (шкала варьируется от –1 до +1, где «–1» говорит о негативных настроениях работников, а «+1» — об их стабильном самоощущении). Во втором квартале этого года показатель успеха трудоустройства граждан упал на два процента и составил 0,11. При этом готовность снизить зарплатные амбиции вырос на 0,06 пункта – до 0,05.

По словам доцента РЭУ имени Плеханова, экономиста Татьяны Захаровой, причиной таких показателей является дисбаланс на рынке труда. Так, снизилось количество предложений для «белых воротничков», а также и зарплаты для них, передают «Ведомости».