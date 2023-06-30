В Минтруде сообщили о снижении уровня безработицы

"Сегодня уровень безработицы находится на минимальных отметках за всю историю РФ. Буквально позавчера вышли последние исследования Росстата - 3,2% или 2,4 млн человек - это на 17,3% ниже, чем в аналогичном периоде года. Мы рассчитываем, что в ближайшее время такая ситуация сохранится", - сказала она на парламентских слушаниях в Совете Федерации "Вопросы обеспечения занятости населения: региональный аспект".