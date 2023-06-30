Умер актер из «Вечеров на хуторе близ Диканьки»
Не стало актера кино и театра, режиссера и театрального деятеля Валерия Воронина. Эта информация появилась на сайте «Кино-театр».
Причина смерти знаменитости не уточняется. Воронин умер еще 25 июня, однако о его кончине стало известно только сейчас. Актеру было 67 лет.
Валерий известен своими ролями в таких постановках, как «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Волшебник изумрудного города», «Гамлет», «Три сестры», «Недоросль» и других. На экранах дебютировал в 2014 году. Воронин сыграл в мелодраме «Если ты не со мной».