Умер актер из «Вечеров на хуторе близ Диканьки»

Не стало актера кино и театра, режиссера и театрального деятеля Валерия Воронина. Эта информация появилась на сайте «Кино-театр».

© КАДР ИЗ ФИЛЬМА "ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ"

Причина смерти знаменитости не уточняется. Воронин умер еще 25 июня, однако о его кончине стало известно только сейчас. Актеру было 67 лет.