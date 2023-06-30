Суд смягчил наказание для собственника «Зимней вишни»

Кемеровский суд на два месяца смягчил наказание для основного собственника торгового центра «Зимняя вишня» - Юлии Богдановой. Об этом сообщает ТАСС.

Суд убрал отягчающее обстоятельство о совершении преступления организованной группой.

По той же причине на два месяца было смягчено наказание для гендиректора основного арендатора Надежды Судденок и технического директора собственника Георгия Соболева.

В итоге тюремный срок Богдановой уменьшился с 14 лет до 13 лет десяти месяцев колонии, Судденок - с 13 лет и шести месяцев до 13 лет и четырех месяцев, Соболева - с 11 лет до десяти лет и десяти месяцев.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где располагались несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Жертвами пожара стали 60 человек, большинство из них - дети.

Следователи возбудили после пожара несколько дел.

Директора компании, которая обслуживала системы противопожарной безопасности в ТЦ, Игоря Полозиненко и инженера компании Александра Никитина приговорили к 6,5 и 5,5 годам колонии соответственно. Им запрещено заниматься деятельностью, связанной с обеспечением пожарной безопасности

Пожарных Андрея Бурсина и Сергея Генина осудили на шесть и пять лет колонии общего режима с запретом занимать должности в противопожарной службе. Охранник «Зимней вишни» Сергей Антюшин получил восемь лет лишения свободы.

Экс-начальник кемеровского управления МЧС Александр Мамонтов получил 10,5 лет колонии общего режима со штрафом в 900 тысяч рублей и запретом занимать должности на госслужбе на два года. Его бывшего подчиненного, главного государственного инспектора по пожарному надзору Григория Терентьева приговорили к 8,5 годам колонии общего режима со штрафом в 120 тысяч рублей и запретом занимать госдолжности на два года.