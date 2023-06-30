В Петербурге бывший СИЗО «Кресты» будет арт-кластером

«Меня уже спрашивают, когда можно будет попасть в «Кресты» на экскурсию? О сроках мы будем говорить, когда подберем инвестора, а наше соглашение с корпорацией «Дом.РФ» — это закрепление будущего статуса «Крестов» как арт-кластера. Тут вокруг комплекса в бывших промышленных зданиях начал формироваться новый квартал креативных индустрий. Там уже есть выставки современного искусства, досуговые центры. Бывшие корпуса завода «Арсенал» город отвел под экспериментальную сцену для молодых театральных коллективов».