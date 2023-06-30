В Петербурге бывший СИЗО «Кресты» будет арт-кластером
Бывший СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге станет арт-кластером. Местным жителям уже не терпится туда попасть, рассказал губернатор Александр Беглов в интервью каналу «78».
Ему задали вопрос о ключевых для города итогах прошедшего международного экономического форума. На что Беглов, глядя в камеру и без запинки, отчитался, что главным результатом ПМЭФ стало то, что определился статус знаменитой бывшей тюрьмы «Кресты». Жители, говорит губернатор, регулярно спрашивают, когда уже можно будет попасть в «Кресты»:
«Меня уже спрашивают, когда можно будет попасть в «Кресты» на экскурсию? О сроках мы будем говорить, когда подберем инвестора, а наше соглашение с корпорацией «Дом.РФ» — это закрепление будущего статуса «Крестов» как арт-кластера. Тут вокруг комплекса в бывших промышленных зданиях начал формироваться новый квартал креативных индустрий. Там уже есть выставки современного искусства, досуговые центры. Бывшие корпуса завода «Арсенал» город отвел под экспериментальную сцену для молодых театральных коллективов».
Там уже начал формироваться квартал креативных индустрий.