Актер Певцов предсказал конец русофобии на Западе
Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов считает, что русофобия на Западе завершится восстановлением памятников, связанных с РФ, возложением к ним венков, извинениями и массовым изучением русского языка. Соответствующее заявление он сделал в беседе с «Аргументами и фактами».
Певцов отметил, что Запад «плохо знает историю и не помнит» концовок походов из Европы в Россию. Также, по его словам, они «совсем не знают Бисмарка», которому принадлежат слова: «Я знаю сотни способов вытащить медведя из берлоги, но ни одного, чтобы загнать его туда обратно». В связи с этим актер призвал Запад «не дразнить русского медведя».
По мнению Певцова, чем дольше длится СВО, тем сильнее становится Россия».
«Точно так же "работает" русофобия: западные власти приказывают жечь русские книги, а люди начинают искать их, чтобы почитать. Действие рождает стократное противодействие. Пройдет время, и прибалтийские болонки, тявкающие на поводке у Америки, будут спешно русифицироваться, восстанавливать памятники, возлагать венки, извиняться. А главное — захотят изучать русский язык», — сказал он.
Певцов подчеркнул, что не сомневается в такой концовке русофобии на Западе.