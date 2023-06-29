Актер Певцов предсказал конец русофобии на Западе

Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов считает, что русофобия на Западе завершится восстановлением памятников, связанных с РФ , возложением к ним венков, извинениями и массовым изучением русского языка. Соответствующее заявление он сделал в беседе с «Аргументами и фактами».

Певцов отметил, что Запад «плохо знает историю и не помнит» концовок походов из Европы в Россию. Также, по его словам, они «совсем не знают Бисмарка», которому принадлежат слова: «Я знаю сотни способов вытащить медведя из берлоги, но ни одного, чтобы загнать его туда обратно». В связи с этим актер призвал Запад «не дразнить русского медведя».