Расплакавшаяся из-за того, что не увидела Путина, девочка рассказала о мечте

Дагестанская девочка рассказала, что мечтает побывать в Кремле и увидеть Путина
Восьмилетняя жительница Дербента Райсат Акипова призналась в интервью «Известиям», что мечтает побывать в Кремле и увидеть президента России Владимира Путина.
Ранее в интернете широко распространилось видео, на кадрах которого школьница плачет потому, что не увидела Путина во время его рабочей поездки в Дербент.
«Он [Путин] хороший, добрый, защищает нашу страну», - отметила Акипова.
Журналисты задали ребенку вопрос о том, что она бы сказала главе государства, если бы все же смогла его увидеть.
Райсат ответила, что сказала бы Путину много добрых слов, похвалила бы его.
Ранее сообщалось, что в ходе поездки в Дагестан глава государства вышел на встречу с жителями Дербента. Собравшиеся в Парке имени Низами Гянджеви люди встретили его овациями.
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