Расплакавшаяся из-за того, что не увидела Путина, девочка рассказала о мечте

Восьмилетняя жительница Дербента Райсат Акипова призналась в интервью «Известиям», что мечтает побывать в Кремле и увидеть президента России Владимира Путина.

Ранее в интернете широко распространилось видео, на кадрах которого школьница плачет потому, что не увидела Путина во время его рабочей поездки в Дербент.

«Он [Путин] хороший, добрый, защищает нашу страну», - отметила Акипова.

Журналисты задали ребенку вопрос о том, что она бы сказала главе государства, если бы все же смогла его увидеть.

Райсат ответила, что сказала бы Путину много добрых слов, похвалила бы его.