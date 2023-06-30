Первый круизный лайнер из России прибыл в Абхазию
Морские круизы возобновлены между Сочи и Абхазией, первые туристы прибыли в пятницу утром в Сухум на круизном лайнере «Князь Владимир».
Прибывшие в Сухум на первом рейсе «Князя Владимира» 82 пассажира проведут в столице Абхазии три дня, передает «Интерфакс».
Прибывших встретил президент Абхазии Аслан Бжания.
Как отметил гендиректор «Черноморских круизов» Александр Ткаченко, что за лето 2023 года планируется выполнить еще десять морских круизов в Абхазию.
На прошлой неделе лайнер совершил тестовый круиз, на борту находились около 50 представителей турбизнеса, они ознакомились с программой, условиями на борту лайнера.
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