Первый круизный лайнер из России прибыл в Абхазию

Морские круизы возобновлены между Сочи и Абхазией, первые туристы прибыли в пятницу утром в Сухум на круизном лайнере «Князь Владимир».

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Прибывшие в Сухум на первом рейсе «Князя Владимира» 82 пассажира проведут в столице Абхазии три дня, передает «Интерфакс».

Прибывших встретил президент Абхазии Аслан Бжания.

Как отметил гендиректор «Черноморских круизов» Александр Ткаченко, что за лето 2023 года планируется выполнить еще десять морских круизов в Абхазию.