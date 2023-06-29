Заказчиков покушения на Захара Прилепина пока не установили
Следствие пока не смогло установить заказчиков покушения на писателя Захара Прилепина. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Басманного суда, который рассматривает вопрос о продлении ареста обвиняемому в этом преступлении Александру Пермякову.
"Ходатайствую о закрытии судебного процесса. Заказчики из террористического сообщества [ответственного за организацию покушения] не установлены, не в полной мере установлено орудие покушения. Проведение открытого процесса раскроет личные данные оперативников, осуществляющих оперативно-разыскные мероприятия по делу", - заявил в начале заседания следователь СК.
Судья Евгения Николаева ходатайство удовлетворила и закрыла процесс.