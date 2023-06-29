Минздрав назвал ожидаемую продолжительность жизни в 2023 году

Ожидаемая продолжительность жизни в России составила 73,4 года, что превышает период до пандемии. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

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«Динамика, которая сохраняется в 2023 году, — ожидаемая продолжительность жизни сейчас превысила уже допандемийный период — 73,4 года, а младенческая смертность составила 4,1 промилле», — сказал он.

Мурашко отметил, что в прошлом году фиксировался исторический минимум по младенческой смертности — она составила 4,4 промилле. По его оценкам, в 2030 году соответствующий показатель опустится до 3,3 промилле.

22 июня сообщалось, что ученые из Харбинского медицинского университета доказали, что одиночество и социальная изоляция могут сократить продолжительность жизни.

До этого вице-премьер России Татьяна Голикова заявляла, что в России за первый квартал 2023 года показатель продолжительности жизни вырос до 73,31 года.