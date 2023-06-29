Геронтолог объяснил феномен резкого сокращения смертности от старости в России

Демографические данные Росстата за 2022 год, где отмечено сокращение смертности от старости на 60%, говорят о феномене так называемой «жатвы». Об этом «Комсомольской правде» рассказал геронтолог, профессор кафедры поликлинической терапии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, д.м.н. Юрий Конев.

В бюллетене «Естественное движение населения Российской Федерации» за 2022 год, опубликованном Росстатом, отмечается, что в 2022 году из-за болезней системы кровообращения умерло 831 557 россиян, что на 11% меньше, чем годом ранее. От заболеваний органов дыхания погибло на 29% меньше, от болезней нервной системы - на 12,5% меньше. А смертность «от старости» сократилась на 60,2%.

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При этом злокачественные новообразования стали причиной ухода из жизни 276 929 человек, а «внешние причины смерти» (отравления алкоголем, ДТП, убийства) - 146 040 человек.

Данные Росстата свидетельствуют о том, что сейчас наблюдается эффект так называемого компенсационного снижения смертности - «феномена жатвы», пояснил профессор Конев.

«Подобная ситуация была в московском регионе в 2010-м году, когда стояла аномальная жара. Тогда из-за духоты и задымления летом резко поднялась смертность. А потом осенью и зимой она сильно снизилась. Потому что в жару преждевременно умерли больные и пожилые люди, которые при нормальной погоде и без пожаров ушли бы из жизни позднее», - отметил он.

В свою очередь традиционно высокие показатели смертности россиян от болезни сердца и сосудов, по словам геронтолога, связаны с тем, что пациенты игнорируют назначенное лечение или необходимость обследования.

«Препараты от гипертонии, атеросклероза и других патологий, которые приводят к инфарктам и инсультам, нужно принимать непрерывно и пожизненно. А наши люди как рассуждают? Полегчало, давление и холестерин нормализовались - зачем мне пить лекарства?» - констатировал Юрий Конев.

Он также отметил, что в странах-лидерах по продолжительности жизни - Японии, Швеции и Швейцарии - население более дисциплинированно и вовремя проходит медосмотры, а также соблюдает рекомендации врачей.

Ранее председатель секции геронтологии МОИП при МГУ им. М. В. Ломоносова Валерий Новоселов развеял миф о кавказском долголетии. По его словам, феномен того, что на Кавказе при СССР были люди, которые жили 120 лет, был связан с массовой путаницей с возрастом, а не с реальным сроком продолжительности жизни.