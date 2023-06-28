Путина встретили в Дербенте восторженными возгласами

Президент России Владимир Путин приехал к фонтану, открытому в парке имени Низами Гянджеви в дагестанском Дербенте, где местные жители встретили его восторженными возгласами, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что глава государства отправился в парк после проведения совещания по вопросам развития туризма. У фонтана президента ждала большая толпа людей, которые встретили его аплодисментами и восторженными возгласами. Они задавали российскому лидеру вопросы, а также пытались пожать ему руку и сфотографироваться с ним.