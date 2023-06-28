«Российская креативная неделя» анонсировала хедлайнеров

С 3 по 7 июля в ИНТЦ «Ломоносов» в кросс-индустриальном формате состоится четвертый форум «Российская креативная неделя» — главное событие для креативной экономики страны.

Регистрация на мероприятие открыта на официальном сайте «Российской креативной недели».

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В этом году ключевой темой деловой программы станет образ будущего креативных индустрий. На сессиях и дискуссиях встретятся ведущие эксперты рынков, представители власти, институтов развития, образования и культуры.

Основные направления деловой программы:

- контент и медиа;

- пространственное развитие;

- культура и искусство;

- образование и кадры;

- региональный трек.

Среди участников:

3. Валерий Фальков, министр науки и высшего образования Российской Федерации;

4. Сергей Кравцов, министр просвещения Российской Федерации;

5. Ольга Любимова, министр культуры Российской Федерации;

6. Федор Бондарчук, режиссер, продюсер, актер, основатель Art Pictures Studio, генеральный продюсер «НМГ Студии»;

7. Константин Богомолов, художественный руководитель Театра на Малой Бронной;

8. Роман Карманов, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив;

9. Алексей Гореславский, генеральный директор АНО «Институт развития интернета»;

10. Юлиана Слащева, председатель совета директоров «Союзмультфильма»;

11. Софья Троценко, основатель Центра современного искусства «Винзавод»;

12. Иван Кудрявцев, директор по киноканалам медиахолдинга «Цифровое Телевидение»;

Центральным событием деловой программы станет пленарное заседание 3 июля с участием представителей власти и креативного бизнеса.

«Мы видим, как отечественные креативные бизнесы за прошедший год смогли адаптироваться, занять освободившиеся ниши после ухода западных компаний. Внешние обстоятельства обернулись новыми возможностями и для российских кинопроизводителей, и для цифровых платформ, и для прокатчиков. Да, на сегодняшний день существуют барьеры, которые нам необходимо устранять, чтобы креативные сферы развивались более энергично. И я рассчитываю, что участники сформулируют четкие запросы рынка, свое видение образа будущего креативных индустрий и предложат конкретные решения», — заявляет начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.

Также в рамках деловой программы форума уже по традиции состоится выездное заседание комиссии Госсовета по направлению «Культура». Темой Госсовета в этом году станет переосмысление народных художественных промыслов: как переупаковать НХП в привлекательный рыночный продукт, в том числе для молодой аудитории России, как продвигать их и не потерять при этом их идентичности?

Направления образования, кадров, пространственного развития, а также туризма будут представлены экспертами из Высшей школы экономики, МГУ, РАНХиГС, Московской высшей школы социальных и экономических наук, МШУ «Сколково», РУДН и мн. др.

Спикеры в рамках сессий обсудят перспективы и текущее состояние креативного класса России: что отличает его от всех остальных и какие меры поддержки сегодня необходимы. Кроме того, планируется отдельная дискуссия, посвященная альтернативным способам оценки креативного сектора.

В этом году блок медиа и контента разработан совместно с крупнейшими медиахолдингами, профессиональными ассоциациями и ключевыми российскими СМИ, каждый из которых поделится своими наработкам и стратегиями. На площадке встретятся топовые эксперты «Газпром Медиа», «Национальной Медиа Группы», ВГТРК, News Media, Rambler, «Российской газеты», Forbes, «РИА Новостей», Independent Media, Шкулев Media и др.

Телеканал ТНТ проведет специальный показ пилота комедийного сериала «Макрон» (режиссерский дебют актера Бориса Дергачева производства студии Good Story Media), отмеченный наградой фестиваля «Пилот» за лучший актёрский ансамбль.

«Национальная Медиа Группа» в партнерстве ЦСП «Платформа» представят итоги третьего исследования социально преобразующего контента.

Эксклюзивно для «Российской креативной недели» медиахолдинг «Цифровое телевидение» и Институт современных медиа (MOMRI) проводят всероссийское исследование «Фильмы и герои поколений», направленное на изучение предпочтений аудитории киноконтента. Они представят в рамках деловой программы результаты своего масштабного проекта.

Стратегический партнер — компания VK — представит в рамках деловой программы несколько сессий, а также целый пул спикеров — экспертов по тематическим направлениям проектов цифровой экосистемы.

Также в этом году в деловой программе представлены крупнейшие игроки рекламного рынка, а именно эксперты AdIndex, VK, СберМаркетинга, рекламных, креативных и брендинговых агентств OMD OM Group, Media Direction Group, DPG Russia, РА «Восход», РА «Родная Речь», DDVB, Ailove, Agenda Media Group и др.

Киноотрасль представят топ-менеджеры Premier, «МТС Медиа», Okko, Start, Yellow, Black and White, ведущие сценаристы и продюсеры, создатели кинофестивалей, члены киноакадемий, яркие представители киноиндустрии.

«Смотрение российского контента в онлайн-кинотеатрах растет год за годом, и оригинальные сериалы являются локомотивом привлечения и удержания аудитории. Их больше всего смотрят, о них говорят зрители и критики. По данным исследования Mediascope по заказу Okko, за год объем заявленных просмотров оригинальных сериалов в российских онлайн-кинотеатрах вырос на 125%. Мы видим запрос аудитории и предлагаем зрителям развлекательный контент, который выбирают и смотрят осознанно, а не фоном – в 2023 году Okko планирует выпустить более 15 оригинальных сериалов», — такие данные приводит продюсер по оригинальному контенту онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев.

Звездный состав спикеров индустрии анимации — ведущие анимационные студии России. Группа компаний РИКИ — создатели «Смешариков» и «Фиксиков», студия «Паровоз» — «Сказочный патруль», «Ми-ми-мишки», «Союзмультфильм» и другие представители рынка.

В этом году в тематических дискуссиях на площадках форума заявлены представители культуры: Александринский театр, Мариинский театр, Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина, Российская государственная библиотека, Центральная универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова, Центр современного искусства «Винзавод», Дом культуры «ГЭС-2», Московский музей современного искусства, «Мультимедиа Арт Музей», музей современного искусства «Гараж».

Международный трек пройдет 7 июля, в кластер «Ломоносов» приедут делегации из Бразилии, Индии, Турции, Китая, а также стран MENA и Ближнего Востока.

Вместе с деловой частью в этом году предусмотрена обширная фестивальная программа, которая пройдет на более чем 60 площадках Москвы.