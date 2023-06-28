Бывшему главе «Яндекс.Лавки» запросили девять лет колонии заочно

Гособвинитель Басманного суда Москвы запросил заочно приговорить к девяти годам колонии бывшего главу «Яндекс.Лавки» Илью Красильщика. Его обвиняют в распространении фейков о ВС РФ. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Прошу... назначить Красильщику наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в колонии общего режима», – заявила сторона обвинения.

Кроме того, прокурор также запросил на четыре года после освобождения запретить обвиняемому администрировать интернет-сайты.

Оглашение приговора назначено на 29 июня. Оно состоится в 16:00 по мск.

Напомним, что Илью Красильщика обвиняют в публичном распространении фейков о Вооруженных силах России. Как считает сторона обвинения, обвиняемый разместил на своей странице в социальной сети публикацию с фейком о событиях в украинском городе Буча. Помимо этого, Красильщик повторил эти слова в интервью на YouTube-канале «Шепелин».