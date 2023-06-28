Региональные программы по повышению рождаемости утвердили 10 регионов России, еще 48 утвердят их до 1 июля, сообщила в среду сообщила первый замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина.

"По состоянию на 28 июня 10 регионов утвердили региональные программы, в 48 регионах мы знаем даты утверждения региональных программ, и до 1 июля они будут утверждены, потому что формат программ разный", - сказала она на заседании комиссии Госсовета России по направлению "Социальная политика".

Как уточнила Баталина, в 29 регионах пока не была указана дата принятия программы. "Прошу регионы в рабочем порядке проинформировать Минтруд о том, когда и каким образом программа будет утверждена", - обратилась она к участникам заседания.

Ежемесячный мониторинг

По ее словам, принятие программы не означает остановку работы над ней. Как только акты будут приняты, Минтруд введет ежемесячный мониторинг - регионы будут информировать о достижении или рисках недостижения результатов на основе данных Росстата о количестве рождений за соответствующий месяц.

Первый замминистра напомнила, что ранее в регионах провели глубокий анализ демографической ситуации.

"Регионы, которые наиболее полно провели оценку демографического потенциала, - это Рязанская, Тульская, Калужская, Ивановская, Тюменская, Оренбургская области, республики Татарстан, Башкортостан и Пермский край. Легче было тем субъектам России, у которых в структуре органов власти изначально были организации, которые занимались вопросами демографии", - отметила Баталина.