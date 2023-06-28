В Москве найден мертвым участвовавший в «рукопожатии в космосе» ученый

В Москве обнаружено тело ученого Алексея Богомолова, который принимал участие в разработке систем для стыковки космических кораблей «Союз-19» и «Аполлон» в 1975 году. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет ИА «Регнум».

© Национальный исследовательский университет МЭИ

Тело Богомолова, которому был 81 год, родственники обнаружили в его квартире 21 июня. По факту его смерти проводится проверка.

«По данным криминалиста, смерть наступила за трое суток до обнаружения тела», — рассказал источник издания.

Богомолов родился 22 декабря 1941 года. Много лет занимал должность начальника исследовательского сектора Особого конструкторского бюро МЭИ. Он разработал систему световой сигнализации для космического корабля «Союз», предназначенную для стыковки с американским «Аполлоном». Экспериментальный полет «Союз» — «Аполлон», названный «рукопожатием в космосе», был осуществлен 15 июля 1975 года.

За свою работу ученый был удостоен ордена «Знак почета», медали Федерации космонавтики России «С.П. Королев» и почетного знака Циолковского Федерального космического агентства.