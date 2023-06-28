Путин отметил безупречный художественный вкус Сергея Бодрова

Президент РФ Владимир Путин поздравил кинорежиссера и сценариста Сергея Бодрова с 75-летним юбилеем, отметив его талант, мастерство и безупречный художественный вкус.

"Талант, мастерство и безупречный художественный вкус помогли вам добиться признания на творческом поприще, состояться как востребованному кинорежиссеру и сценаристу", - говорится в поздравительной телеграмме президента, опубликованной в среду на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что фильмы Бодрова по праву удостоены престижных национальных и международных кинематографических наград и пользуются заинтересованным вниманием коллег и зрителей.

"Желаю вам здоровья, вдохновения и всего самого доброго", - заключил президент.

Сергей Бодров - советский и российский режиссер. Поставил фильмы "Кавказский пленник", "Монгол", "Дочь якудзы" и другие. Лауреат Государственной премии РФ (1997). Картины Бодрова "Кавказский пленник" и "Монгол" в 1996 и 2007 гг. выдвигались на соискание американской кинопремии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" (от России и Казахстана соответственно). Отец актера Сергея Бодрова.