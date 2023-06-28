В России назвали самые счастливые профессии

Наиболее счастливыми людьми в России являются представители следующих профессий: медсестры, менеджеры по закупкам и учителя. Об этом свидетельствуют результаты опроса Superjob, опубликованные на сайте компании.

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Также об абсолютном счастье чаще других говорят водители, администраторы, HR-менеджеры и программисты. При этом однозначно несчастными себя называют секретари, продавцы и юристы.

Уровень счастья у респондентов, как правило, зависит от уровня доходов. Среди россиян, которые зарабатывают более 80 тысяч рублей, полностью счастливых почти в два раза больше, чем среди опрошенных с доходом менее 50 тысяч рублей.

Ощущать себя однозначно несчастными больше свойственно мужчинам, чем женщинам (6 процентов против 2 процентов). При этом граждан, считающих себя несчастными, больше в возрастной категории до 34 лет, чем тем, кому 35-44 года и старше.