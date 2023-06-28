ВЦИОМ: большинство россиян испытывают фобии

"Преодоление собственных страхов - одна из стратегий человека, которой он пытается следовать в течение своей жизни. Очевидно, эта стратегия формируется в ходе социализации и интеграции в общество под давлением социальных стереотипов. На переходе от молодого возраста к зрелому (от 35 до 44 лет), причем прежде всего среди мужчин, мы можем наблюдать повышенную долю тех, кто отрицает наличие у себя фобий (26-27% против 16-18% среди молодых и женщин). Однако с возрастом человек становится более честным с самим собой, и сопротивление фобиям несколько ослабевает", - комментирует результаты опроса директор по стратегическому развитию, заместитель председателя научного совета ВЦИОМ Степан Львов.