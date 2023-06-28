ВЦИОМ: большинство россиян испытывают фобии

Большая часть (78%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) призналась, что испытывает фобии. Результаты исследования опубликованы на сайте центра в среду.
"Безотчетные страхи называются фобиями, и, как показал опрос, это явление довольно распространено среди россиян: 8 из 10 (78%) сообщили, что испытывают какие-либо фобии из предложенного списка (всего было представлено 14 наиболее распространенных фобий)", - говорится в сообщении.
Согласно результатам опроса, 30% опрошенных боятся высоты (акрофобия). Еще 28% признались в боязни змей (офидиофобия). Также 24% респондентов сказали, что они опасаются водных пространств и глубины (аквафобия). Кроме того, по 18% опрошенных признались в дентофобии (боязни стоматологов), энтомофобии (боязни насекомых) и арахнофобии (боязни пауков). Замыкает пятерку распространенных фобий боязнь замкнутых пространств (клаустрофобия) и страх перед микроорганизмами, бактериями, вирусами (верминофобия), о них рассказали по 12% респондентов.
Отмечается, что единственной фобией, которой мужчины страдают чаще женщин, является боязнь стоматологов (21% против 16%). В опросе подчеркивается, что в меньше степени среди опрошенных распространены страх публичных выступлений (глоссофобия) и страх перелетов на самолете (аэрофобия) - по 11% и 10% соответственно.
"Преодоление собственных страхов - одна из стратегий человека, которой он пытается следовать в течение своей жизни. Очевидно, эта стратегия формируется в ходе социализации и интеграции в общество под давлением социальных стереотипов. На переходе от молодого возраста к зрелому (от 35 до 44 лет), причем прежде всего среди мужчин, мы можем наблюдать повышенную долю тех, кто отрицает наличие у себя фобий (26-27% против 16-18% среди молодых и женщин). Однако с возрастом человек становится более честным с самим собой, и сопротивление фобиям несколько ослабевает", - комментирует результаты опроса директор по стратегическому развитию, заместитель председателя научного совета ВЦИОМ Степан Львов.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 17 июня. Объем выборки составил 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.